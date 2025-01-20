BaseAI 圖標

BaseAI 價格 (BASEAI)

USD

BaseAI (BASEAI) 實時價格圖表

$0.00140722
$0.00140722$0.00140722
+3.00%(1D)

今天 BaseAI (BASEAI) 的價格

今天 BaseAI (BASEAI) 的實時價格爲 0.00140722 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BASEAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BaseAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 962.64 USD
- BaseAI 當天價格變化爲 +3.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BaseAI (BASEAI) 價格表現 USD

今天內，BaseAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BaseAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004307393
在過去60天內，BaseAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000773313
在過去90天內，BaseAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005379007462986421

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.01%
30天$ -0.0004307393-30.60%
60天$ +0.0000773313+5.50%
90天$ +0.0005379007462986421+61.88%

BaseAI (BASEAI) 價格分析

BaseAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00132431
$ 0.00132431$ 0.00132431

$ 0.00142413
$ 0.00142413$ 0.00142413

$ 0.03800996
$ 0.03800996$ 0.03800996

-0.75%

+3.01%

-10.41%

BaseAI (BASEAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 962.64
$ 962.64$ 962.64

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什麼是BaseAI (BASEAI)

Welcome to the groundbreaking realm of BaseAI, a revolutionary Text and Image AI Generator that has been ingeniously crafted on the Coinbase L2 chain, also known as Base. This cutting-edge project represents a remarkable fusion of cutting-edge blockchain technology and the boundless possibilities of artificial intelligence.

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BaseAI (BASEAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BaseAI (BASEAI) 的其他問題

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BASEAI 兌換爲當地貨幣

1 BASEAI 兌換 AUD
A$0.0022656242
1 BASEAI 兌換 GBP
0.0011539204
1 BASEAI 兌換 EUR
0.0013650034
1 BASEAI 兌換 USD
$0.00140722
1 BASEAI 兌換 MYR
RM0.00633249
1 BASEAI 兌換 TRY
0.050026671
1 BASEAI 兌換 JPY
¥0.219878125
1 BASEAI 兌換 RUB
0.1441837612
1 BASEAI 兌換 INR
0.1218371076
1 BASEAI 兌換 IDR
Rp23.0691766368
1 BASEAI 兌換 PHP
0.082392731
1 BASEAI 兌換 EGP
￡E.0.0706705884
1 BASEAI 兌換 BRL
R$0.008584042
1 BASEAI 兌換 CAD
C$0.0020263968
1 BASEAI 兌換 BDT
0.17097723
1 BASEAI 兌換 NGN
2.1919280886
1 BASEAI 兌換 UAH
0.0592580342
1 BASEAI 兌換 VES
Bs0.07598988
1 BASEAI 兌換 PKR
Rs0.3923047916
1 BASEAI 兌換 KZT
0.7469242316
1 BASEAI 兌換 THB
฿0.0485913066
1 BASEAI 兌換 TWD
NT$0.0462834658
1 BASEAI 兌換 CHF
Fr0.0012805702
1 BASEAI 兌換 HKD
HK$0.0109481716
1 BASEAI 兌換 MAD
.د.م0.0141284888