Base Velocimeter（BVM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00378708 $ 0.00378708 $ 0.00378708 24H最低價 $ 0.00393449 $ 0.00393449 $ 0.00393449 24H最高價 24H最低價 $ 0.00378708$ 0.00378708 $ 0.00378708 24H最高價 $ 0.00393449$ 0.00393449 $ 0.00393449 歷史最高 $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 最低價 $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） +2.09% 漲跌幅（7D） +17.00% 漲跌幅（7D） +17.00%

Base Velocimeter（BVM）目前實時價格為 $0.00387741。過去 24 小時內，BVM 的交易價格在 $ 0.00378708 至 $ 0.00393449 之間波動，市場活躍度顯著。BVM 的歷史最高價為 $ 0.787331，歷史最低價為 $ 0.00138317。

從短期表現來看，BVM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 +2.09%，過去 7 天內累計變動為 +17.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Base Velocimeter（BVM）市場資訊

市值 $ 22.41K$ 22.41K $ 22.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K 流通量 5.78M 5.78M 5.78M 總供應量 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

Base Velocimeter 的目前市值為 $ 22.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BVM 的流通量為 5.78M，總供應量是 15047424.5246769，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.35K。