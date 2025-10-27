Base Carbon Tonne（BCT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.251788 24H最高價 $ 0.253971 歷史最高 $ 8.6 最低價 $ 0.145607 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +0.57% 漲跌幅（7D） -13.89%

Base Carbon Tonne（BCT）目前實時價格為 $0.25328。過去 24 小時內，BCT 的交易價格在 $ 0.251788 至 $ 0.253971 之間波動，市場活躍度顯著。BCT 的歷史最高價為 $ 8.6，歷史最低價為 $ 0.145607。

從短期表現來看，BCT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +0.57%，過去 7 天內累計變動為 -13.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Base Carbon Tonne（BCT）市場資訊

市值 $ 5.35M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.35M 流通量 21.11M 總供應量 21,106,186.28652228

Base Carbon Tonne 的目前市值為 $ 5.35M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BCT 的流通量為 21.11M，總供應量是 21106186.28652228，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.35M。