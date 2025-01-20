Bark Gas Token 價格 (BARK)
今天 Bark Gas Token (BARK) 的實時價格爲 0.00155394 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BARK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bark Gas Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 56.73 USD
- Bark Gas Token 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bark Gas Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Bark Gas Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001592738。
在過去60天內，Bark Gas Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004455023。
在過去90天內，Bark Gas Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0001592738
|-10.24%
|60天
|$ -0.0004455023
|-28.66%
|90天
|$ 0
|--
Bark Gas Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-3.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$BARK is the gas token of the new #shibarmy's L2 chain, which burns around 1,000 times more $SHIB than #shibarium The new layer 2 blockchain of shibarium! Good bye $BONE, hello $BARK. flationary Ecosystem Gas fees will be used to burn $SHIB, burn $BARK & reward validators. Security $BARK token is secured and liquidity is locked on Unicrypt for 1 year, ensuring developer flexibility and user confidence . layer 2 blockchain As apart of the $SHIB ecosystem, $BARK gas fees bring higher efficiency to the Shibarium ecosystem. dogpad certified $DOGPAD is part of the ecosystem, and gets burnt through launchpad, bridge, deployer, locker & other products.
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|1 BARK 兌換 AUD
A$0.0025018434
|1 BARK 兌換 GBP
￡0.0012742308
|1 BARK 兌換 EUR
€0.0015073218
|1 BARK 兌換 USD
$0.00155394
|1 BARK 兌換 MYR
RM0.00699273
|1 BARK 兌換 TRY
₺0.055242567
|1 BARK 兌換 JPY
¥0.242803125
|1 BARK 兌換 RUB
₽0.1592166924
|1 BARK 兌換 INR
₹0.1345401252
|1 BARK 兌換 IDR
Rp25.4744221536
|1 BARK 兌換 PHP
₱0.090983187
|1 BARK 兌換 EGP
￡E.0.0780388668
|1 BARK 兌換 BRL
R$0.009479034
|1 BARK 兌換 CAD
C$0.0022376736
|1 BARK 兌換 BDT
৳0.18880371
|1 BARK 兌換 NGN
₦2.4204635622
|1 BARK 兌換 UAH
₴0.0654364134
|1 BARK 兌換 VES
Bs0.08391276
|1 BARK 兌換 PKR
Rs0.4332073932
|1 BARK 兌換 KZT
₸0.8248002732
|1 BARK 兌換 THB
฿0.0536575482
|1 BARK 兌換 TWD
NT$0.0511090866
|1 BARK 兌換 CHF
Fr0.0014140854
|1 BARK 兌換 HKD
HK$0.0120896532
|1 BARK 兌換 MAD
.د.م0.0156015576