bapcat（BAP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -18.37% 漲跌幅（7D） -12.29% 漲跌幅（7D） -12.29%

bapcat（BAP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BAP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BAP 的歷史最高價為 $ 0.01325672，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BAP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -18.37%，過去 7 天內累計變動為 -12.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

bapcat（BAP）市場資訊

市值 $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K 流通量 419.91M 419.91M 419.91M 總供應量 419,908,470.611799 419,908,470.611799 419,908,470.611799

bapcat 的目前市值為 $ 27.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAP 的流通量為 419.91M，總供應量是 419908470.611799，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.00K。