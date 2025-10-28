Banmao（BANMAO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003325 $ 0.00003325 $ 0.00003325 24H最低價 $ 0.00003687 $ 0.00003687 $ 0.00003687 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003325$ 0.00003325 $ 0.00003325 24H最高價 $ 0.00003687$ 0.00003687 $ 0.00003687 歷史最高 $ 0.00012101$ 0.00012101 $ 0.00012101 最低價 $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） -2.84% 漲跌幅（7D） +2.35% 漲跌幅（7D） +2.35%

Banmao（BANMAO）目前實時價格為 $0.00003362。過去 24 小時內，BANMAO 的交易價格在 $ 0.00003325 至 $ 0.00003687 之間波動，市場活躍度顯著。BANMAO 的歷史最高價為 $ 0.00012101，歷史最低價為 $ 0.00002574。

從短期表現來看，BANMAO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 -2.84%，過去 7 天內累計變動為 +2.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Banmao（BANMAO）市場資訊

市值 $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Banmao 的目前市值為 $ 33.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BANMAO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.62K。