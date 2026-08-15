bankrize everything 今日價格

bankrize everything (BNKRIZE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.64%。目前 BNKRIZE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BNKRIZE。

bankrize everything 目前市值在 $ 20,530 排名第 #-，流通供應量為 97.49B BNKRIZE。過去 24 小時內，BNKRIZE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BNKRIZE 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -2.56%。過去一天，總交易量達到 --。

bankrize everything（BNKRIZE）市場資訊

市值 $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K 流通量 97.49B 97.49B 97.49B 總供應量 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

bankrize everything 的目前市值為 $ 20.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNKRIZE 的流通量為 97.49B，總供應量是 97490463480.60634，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.53K。