Bankless BED Index 圖標

Bankless BED Index 價格 (BED)

USD

Bankless BED Index (BED) 實時價格圖表

$162.02
$162.02$162.02
+0.10%(1D)

今天 Bankless BED Index (BED) 的價格

今天 Bankless BED Index (BED) 的實時價格爲 162.02 USD。目前其市值爲 $ 911.78K USD。BED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bankless BED Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 219.70 USD
- Bankless BED Index 當天價格變化爲 +0.11%
- 其循環供應量爲 5.64K USD

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Bankless BED Index (BED) 價格表現 USD

今天內，Bankless BED Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.173855
在過去30天內，Bankless BED Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +35.7853249960
在過去60天內，Bankless BED Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +85.5807462200
在過去90天內，Bankless BED Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +61.07263772705823

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.173855+0.11%
30天$ +35.7853249960+22.09%
60天$ +85.5807462200+52.82%
90天$ +61.07263772705823+60.50%

Bankless BED Index (BED) 價格分析

Bankless BED Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 160.84
$ 160.84$ 160.84

$ 161.85
$ 161.85$ 161.85

$ 198.73
$ 198.73$ 198.73

+0.50%

+0.11%

+1.09%

Bankless BED Index (BED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 911.78K
$ 911.78K$ 911.78K

$ 219.70
$ 219.70$ 219.70

5.64K
5.64K 5.64K

什麼是Bankless BED Index (BED)

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Bankless BED Index (BED) 資源

官網

大家還在問：關於 Bankless BED Index (BED) 的其他問題

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BED 兌換爲當地貨幣

1 BED 兌換 AUD
A$259.232
1 BED 兌換 GBP
127.9958
1 BED 兌換 EUR
155.5392
1 BED 兌換 USD
$162.02
1 BED 兌換 MYR
RM729.09
1 BED 兌換 TRY
5,682.0414
1 BED 兌換 JPY
¥25,422.5582
1 BED 兌換 RUB
16,790.1326
1 BED 兌換 INR
13,786.2818
1 BED 兌換 IDR
Rp2,656,065.1488
1 BED 兌換 PHP
9,562.4204
1 BED 兌換 EGP
￡E.8,246.818
1 BED 兌換 BRL
R$1,022.3462
1 BED 兌換 CAD
C$231.6886
1 BED 兌換 BDT
19,361.39
1 BED 兌換 NGN
251,973.504
1 BED 兌換 UAH
6,799.9794
1 BED 兌換 VES
Bs8,101
1 BED 兌換 PKR
Rs45,080.4448
1 BED 兌換 KZT
84,692.7146
1 BED 兌換 THB
฿5,591.3102
1 BED 兌換 TWD
NT$5,285.0924
1 BED 兌換 CHF
Fr144.1978
1 BED 兌換 HKD
HK$1,258.8954
1 BED 兌換 MAD
.د.م1,616.9596