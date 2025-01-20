Bankera 價格 (BNK)
今天 Bankera (BNK) 的實時價格爲 0.329596 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bankera 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 158.67 USD
- Bankera 當天價格變化爲 +201.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bankera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.220419。
在過去30天內，Bankera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0054964407。
在過去60天內，Bankera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.4869162897。
在過去90天內，Bankera 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.274905235412990154。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.220419
|+201.89%
|30天
|$ +1.0054964407
|+305.07%
|60天
|$ +1.4869162897
|+451.13%
|90天
|$ +0.274905235412990154
|+502.65%
Bankera 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+201.89%
+213.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.
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|1 BNK 兌換 AUD
A$0.53064956
|1 BNK 兌換 GBP
￡0.27026872
|1 BNK 兌換 EUR
€0.31970812
|1 BNK 兌換 USD
$0.329596
|1 BNK 兌換 MYR
RM1.483182
|1 BNK 兌換 TRY
₺11.7171378
|1 BNK 兌換 JPY
¥51.499375
|1 BNK 兌換 RUB
₽33.77040616
|1 BNK 兌換 INR
₹28.53642168
|1 BNK 兌換 IDR
Rp5,403.21225024
|1 BNK 兌換 PHP
₱19.2978458
|1 BNK 兌換 EGP
￡E.16.55231112
|1 BNK 兌換 BRL
R$2.0105356
|1 BNK 兌換 CAD
C$0.47461824
|1 BNK 兌換 BDT
৳40.045914
|1 BNK 兌換 NGN
₦513.38861748
|1 BNK 兌換 UAH
₴13.87928756
|1 BNK 兌換 VES
Bs17.798184
|1 BNK 兌換 PKR
Rs91.88477288
|1 BNK 兌換 KZT
₸174.94296488
|1 BNK 兌換 THB
฿11.38094988
|1 BNK 兌換 TWD
NT$10.84041244
|1 BNK 兌換 CHF
Fr0.29993236
|1 BNK 兌換 HKD
HK$2.56425688
|1 BNK 兌換 MAD
.د.م3.30914384