Bank of America xStock 今日價格

Bank of America xStock (BACX) 今日實時價格為 $ 63.59，過去 24 小時內變化了 1.69%。目前 BACX 兌 USD 的匯率為 $ 63.59 每 BACX。

Bank of America xStock 目前市值在 $ 298,858 排名第 #-，流通供應量為 4.70K BACX。過去 24 小時內，BACX 的交易價格在 $ 54.76（低點）和 $ 65.46（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 68.77，而歷史最低價為 $ 43.53。

短期表現方面，BACX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +1.07%。過去一天，總交易量達到 $ 40.98。

Bank of America xStock（BACX）市場資訊

市值 $ 298.86K$ 298.86K $ 298.86K 成交量（24H） $ 40.98$ 40.98 $ 40.98 完全稀釋市值 $ 120.16M$ 120.16M $ 120.16M 流通量 4.70K 4.70K 4.70K 總供應量 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

Bank of America xStock 的目前市值為 $ 298.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 40.98。BACX 的流通量為 4.70K，總供應量是 1889664.442299516，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.16M。