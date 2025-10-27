Balsa MM Fund（BMMF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.07529 $ 0.07529 $ 0.07529 24H最低價 $ 0.075443 $ 0.075443 $ 0.075443 24H最高價 24H最低價 $ 0.07529$ 0.07529 $ 0.07529 24H最高價 $ 0.075443$ 0.075443 $ 0.075443 歷史最高 $ 0.075443$ 0.075443 $ 0.075443 最低價 $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.04% 漲跌幅（7D） +0.57% 漲跌幅（7D） +0.57%

Balsa MM Fund（BMMF）目前實時價格為 $0.075338。過去 24 小時內，BMMF 的交易價格在 $ 0.07529 至 $ 0.075443 之間波動，市場活躍度顯著。BMMF 的歷史最高價為 $ 0.075443，歷史最低價為 $ 0.070272。

從短期表現來看，BMMF 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.04%，過去 7 天內累計變動為 +0.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Balsa MM Fund（BMMF）市場資訊

市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 流通量 49.29M 49.29M 49.29M 總供應量 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

Balsa MM Fund 的目前市值為 $ 3.71M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BMMF 的流通量為 49.29M，總供應量是 49290262.52985915，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.71M。