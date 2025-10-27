Ballz of Steel（BALLZ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00131125 $ 0.00131125 $ 0.00131125 24H最低價 $ 0.00135815 $ 0.00135815 $ 0.00135815 24H最高價 24H最低價 $ 0.00131125$ 0.00131125 $ 0.00131125 24H最高價 $ 0.00135815$ 0.00135815 $ 0.00135815 歷史最高 $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 最低價 $ 0.00070042$ 0.00070042 $ 0.00070042 漲跌幅（1H） -0.79% 漲跌幅（1D） -1.27% 漲跌幅（7D） -0.98% 漲跌幅（7D） -0.98%

Ballz of Steel（BALLZ）目前實時價格為 $0.00131221。過去 24 小時內，BALLZ 的交易價格在 $ 0.00131125 至 $ 0.00135815 之間波動，市場活躍度顯著。BALLZ 的歷史最高價為 $ 0.01151396，歷史最低價為 $ 0.00070042。

從短期表現來看，BALLZ 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.79%，過去 24 小時內變動為 -1.27%，過去 7 天內累計變動為 -0.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ballz of Steel（BALLZ）市場資訊

市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ballz of Steel 的目前市值為 $ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BALLZ 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.31M。