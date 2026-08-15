Ballies 今日價格

Ballies (BALL) 今日實時價格為 $ 0.00988979，過去 24 小時內變化了 4.30%。目前 BALL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00988979 每 BALL。

Ballies 目前市值在 $ 316,035 排名第 #-，流通供應量為 31.96M BALL。過去 24 小時內，BALL 的交易價格在 $ 0.00911572（低點）和 $ 0.00988981（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.101967，而歷史最低價為 $ 0.0047417。

短期表現方面，BALL 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +11.47%。過去一天，總交易量達到 $ 299.57。

Ballies（BALL）市場資訊

市值 $ 316.04K$ 316.04K $ 316.04K 成交量（24H） $ 299.57$ 299.57 $ 299.57 完全稀釋市值 $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M 流通量 31.96M 31.96M 31.96M 總供應量 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

Ballies 的目前市值為 $ 316.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 299.57。BALL 的流通量為 31.96M，總供應量是 170000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.68M。