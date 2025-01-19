Ball 價格 (BALL)

USD

Ball (BALL) 實時價格圖表

$0.02462885
$0.02462885$0.02462885
-2.20%(1D)

今天 Ball (BALL) 的價格

今天 Ball (BALL) 的實時價格爲 0.02462885 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BALL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ball 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.13 USD
- Ball 當天價格變化爲 -2.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ball (BALL) 價格表現 USD

今天內，Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00055580701320707
在過去30天內，Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000135261
在過去60天內，Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010809503
在過去90天內，Ball 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001908603621631875

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00055580701320707-2.20%
30天$ +0.0000135261+0.05%
60天$ +0.0010809503+4.39%
90天$ +0.001908603621631875+8.40%

Ball (BALL) 價格分析

Ball 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02460339
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$ 0.02529303
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$ 271.72
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+0.06%

-2.20%

+1.03%

Ball (BALL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.13
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什麼是Ball (BALL)

PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model. This is the third layer of the project featuring BALL with a maximum supply of 94,000 tokens.

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Ball (BALL) 資源

官網

大家還在問：關於 Ball (BALL) 的其他問題

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BALL 兌換爲當地貨幣

1 BALL 兌換 AUD
A$0.0396524485
1 BALL 兌換 GBP
0.020195657
1 BALL 兌換 EUR
0.0238899845
1 BALL 兌換 USD
$0.02462885
1 BALL 兌換 MYR
RM0.110829825
1 BALL 兌換 TRY
0.8726001555
1 BALL 兌換 JPY
¥3.8487503895
1 BALL 兌換 RUB
2.5242108365
1 BALL 兌換 INR
2.132365833
1 BALL 兌換 IDR
Rp403.751574744
1 BALL 兌換 PHP
1.4420191675
1 BALL 兌換 EGP
￡E.1.24129404
1 BALL 兌換 BRL
R$0.150235985
1 BALL 兌換 CAD
C$0.035465544
1 BALL 兌換 BDT
2.992405275
1 BALL 兌換 NGN
38.3626356255
1 BALL 兌換 UAH
1.0371208735
1 BALL 兌換 VES
Bs1.3299579
1 BALL 兌換 PKR
Rs6.866030803
1 BALL 兌換 KZT
13.072501003
1 BALL 兌換 THB
฿0.8469861515
1 BALL 兌換 TWD
NT$0.8100428765
1 BALL 兌換 CHF
Fr0.0224122535
1 BALL 兌換 HKD
HK$0.191612453
1 BALL 兌換 MAD
.د.م0.247273654