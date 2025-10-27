Baldor（BALDOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 24H最低價 $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 24H最高價 24H最低價 $ 12.48$ 12.48 $ 12.48 24H最高價 $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 歷史最高 $ 23.5$ 23.5 $ 23.5 最低價 $ 9.84$ 9.84 $ 9.84 漲跌幅（1H） -0.82% 漲跌幅（1D） +1.01% 漲跌幅（7D） +4.62% 漲跌幅（7D） +4.62%

Baldor（BALDOR）目前實時價格為 $12.62。過去 24 小時內，BALDOR 的交易價格在 $ 12.48 至 $ 14.72 之間波動，市場活躍度顯著。BALDOR 的歷史最高價為 $ 23.5，歷史最低價為 $ 9.84。

從短期表現來看，BALDOR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.82%，過去 24 小時內變動為 +1.01%，過去 7 天內累計變動為 +4.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baldor（BALDOR）市場資訊

市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 100.00K 100.00K 100.00K 總供應量 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Baldor 的目前市值為 $ 1.26M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BALDOR 的流通量為 100.00K，總供應量是 100000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.26M。