Balancer 80 RDNT 20 WETH 價格 (DLP)
今天 Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) 的實時價格爲 0.408494 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DLP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Balancer 80 RDNT 20 WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 255.44 USD
- Balancer 80 RDNT 20 WETH 當天價格變化爲 -13.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0634559053511929。
在過去30天內，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0430456679。
在過去60天內，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0218126809。
在過去90天內，Balancer 80 RDNT 20 WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04372608890981047。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0634559053511929
|-13.44%
|30天
|$ -0.0430456679
|-10.53%
|60天
|$ -0.0218126809
|-5.33%
|90天
|$ -0.04372608890981047
|-9.66%
Balancer 80 RDNT 20 WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.12%
-13.44%
-2.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 DLP 兌換 AUD
A$0.65767534
|1 DLP 兌換 GBP
￡0.33496508
|1 DLP 兌換 EUR
€0.39623918
|1 DLP 兌換 USD
$0.408494
|1 DLP 兌換 MYR
RM1.838223
|1 DLP 兌換 TRY
₺14.47294242
|1 DLP 兌換 JPY
¥63.83535738
|1 DLP 兌換 RUB
₽41.86655006
|1 DLP 兌換 INR
₹35.36741052
|1 DLP 兌換 IDR
Rp6,696.62187936
|1 DLP 兌換 PHP
₱23.9173237
|1 DLP 兌換 EGP
￡E.20.5880976
|1 DLP 兌換 BRL
R$2.4918134
|1 DLP 兌換 CAD
C$0.58823136
|1 DLP 兌換 BDT
৳49.632021
|1 DLP 兌換 NGN
₦636.28250922
|1 DLP 兌換 UAH
₴17.20168234
|1 DLP 兌換 VES
Bs22.058676
|1 DLP 兌換 PKR
Rs113.87995732
|1 DLP 兌換 KZT
₸216.82044532
|1 DLP 兌換 THB
฿14.04810866
|1 DLP 兌換 TWD
NT$13.43536766
|1 DLP 兌換 CHF
Fr0.37172954
|1 DLP 兌換 HKD
HK$3.17808332
|1 DLP 兌換 MAD
.د.م4.10127976