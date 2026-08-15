balajis 今日價格

balajis (BALAJIS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 BALAJIS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BALAJIS。

balajis 目前市值在 $ 215,672 排名第 #-，流通供應量為 1.00B BALAJIS。過去 24 小時內，BALAJIS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02405207，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BALAJIS 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -14.60%。過去一天，總交易量達到 $ 22.63。

balajis（BALAJIS）市場資訊

市值 $ 215.67K$ 215.67K $ 215.67K 成交量（24H） $ 22.63$ 22.63 $ 22.63 完全稀釋市值 $ 215.67K$ 215.67K $ 215.67K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

balajis 的目前市值為 $ 215.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.63。BALAJIS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 215.67K。