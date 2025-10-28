BAI Stablecoin（BAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.086 24H最低價 $ 1.1 24H最高價 歷史最高 $ 1.45 最低價 $ 0.814914 漲跌幅（1H） +0.09% 漲跌幅（1D） +0.06% 漲跌幅（7D） -0.76%

BAI Stablecoin（BAI）目前實時價格為 $1.091。過去 24 小時內，BAI 的交易價格在 $ 1.086 至 $ 1.1 之間波動，市場活躍度顯著。BAI 的歷史最高價為 $ 1.45，歷史最低價為 $ 0.814914。

從短期表現來看，BAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.09%，過去 24 小時內變動為 +0.06%，過去 7 天內累計變動為 -0.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BAI Stablecoin（BAI）市場資訊

市值 $ 71.75K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 71.75K 流通量 65.77K 總供應量 65,767.65032411751

BAI Stablecoin 的目前市值為 $ 71.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAI 的流通量為 65.77K，總供應量是 65767.65032411751，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.75K。