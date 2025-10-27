Bag on Bonk（BAG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.0010115 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.32% 漲跌幅（1D） -1.28% 漲跌幅（7D） +0.92%

Bag on Bonk（BAG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BAG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BAG 的歷史最高價為 $ 0.0010115，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BAG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.32%，過去 24 小時內變動為 -1.28%，過去 7 天內累計變動為 +0.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bag on Bonk（BAG）市場資訊

市值 $ 234.13K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 234.13K 流通量 999.81M 總供應量 999,811,756.278551

Bag on Bonk 的目前市值為 $ 234.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAG 的流通量為 999.81M，總供應量是 999811756.278551，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 234.13K。