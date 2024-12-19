BADCATsol 圖標

BADCATsol 價格 ($BADCAT)

USD

BADCATsol ($BADCAT) 實時價格圖表

$0.01232791
$0.01232791$0.01232791
-7.10%(1D)

今天 BADCATsol ($BADCAT) 的價格

今天 BADCATsol ($BADCAT) 的實時價格爲 0.01232791 USD。目前其市值爲 $ 9.68M USD。$BADCAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BADCATsol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 249.96K USD
- BADCATsol 當天價格變化爲 -7.13%
- 其循環供應量爲 777.78M USD

在獲取 MEXC 上從 $BADCAT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 $BADCAT 價格信息的首選平臺。

BADCATsol ($BADCAT) 價格表現 USD

今天內，BADCATsol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00094711919349993
在過去30天內，BADCATsol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0159374123
在過去60天內，BADCATsol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BADCATsol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00094711919349993-7.13%
30天$ +0.0159374123+129.28%
60天$ 0--
90天$ 0--

BADCATsol ($BADCAT) 價格分析

BADCATsol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01009818
$ 0.01009818$ 0.01009818

$ 0.01356831
$ 0.01356831$ 0.01356831

$ 0.02162212
$ 0.02162212$ 0.02162212

-1.21%

-7.13%

-28.51%

BADCATsol ($BADCAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

$ 249.96K
$ 249.96K$ 249.96K

777.78M
777.78M 777.78M

什麼是BADCATsol ($BADCAT)

BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BADCATsol ($BADCAT) 資源

官網

大家還在問：關於 BADCATsol ($BADCAT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$BADCAT 兌換爲當地貨幣

1 $BADCAT 兌換 AUD
A$0.019724656
1 $BADCAT 兌換 GBP
0.0097390489
1 $BADCAT 兌換 EUR
0.0118347936
1 $BADCAT 兌換 USD
$0.01232791
1 $BADCAT 兌換 MYR
RM0.055475595
1 $BADCAT 兌換 TRY
0.4323398037
1 $BADCAT 兌換 JPY
¥1.9346189163
1 $BADCAT 兌換 RUB
1.2774180342
1 $BADCAT 兌換 INR
1.0489818619
1 $BADCAT 兌換 IDR
Rp202.0968529104
1 $BADCAT 兌換 PHP
0.7278398064
1 $BADCAT 兌換 EGP
￡E.0.6276138981
1 $BADCAT 兌換 BRL
R$0.0777891121
1 $BADCAT 兌換 CAD
C$0.0176289113
1 $BADCAT 兌換 BDT
1.473185245
1 $BADCAT 兌換 NGN
19.172365632
1 $BADCAT 兌換 UAH
0.5174023827
1 $BADCAT 兌換 VES
Bs0.6163955
1 $BADCAT 兌換 PKR
Rs3.4301176784
1 $BADCAT 兌換 KZT
6.4441683943
1 $BADCAT 兌換 THB
฿0.4255594532
1 $BADCAT 兌換 TWD
NT$0.4021364242
1 $BADCAT 兌換 CHF
Fr0.0109718399
1 $BADCAT 兌換 HKD
HK$0.0957878607
1 $BADCAT 兌換 MAD
.د.م0.1230325418