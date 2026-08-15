Bad Rudi 今日價格

Bad Rudi (BADRUDI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 BADRUDI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BADRUDI。

Bad Rudi 目前市值在 $ 14,299.58 排名第 #-，流通供應量為 999.93M BADRUDI。過去 24 小時內，BADRUDI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00160826，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BADRUDI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.58%。過去一天，總交易量達到 --。

Bad Rudi（BADRUDI）市場資訊

市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,927,120.355566 999,927,120.355566 999,927,120.355566

Bad Rudi 的目前市值為 $ 14.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BADRUDI 的流通量為 999.93M，總供應量是 999927120.355566，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.30K。