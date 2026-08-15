Bad Idea AI 今日價格

Bad Idea AI (BAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.63%。目前 BAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BAD。

Bad Idea AI 目前市值在 $ 458,436 排名第 #-，流通供應量為 684.79T BAD。過去 24 小時內，BAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BAD 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -3.86%。過去一天，總交易量達到 --。

Bad Idea AI（BAD）市場資訊

市值 $ 458.44K$ 458.44K $ 458.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 555.30K$ 555.30K $ 555.30K 流通量 684.79T 684.79T 684.79T 總供應量 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

Bad Idea AI 的目前市值為 $ 458.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAD 的流通量為 684.79T，總供應量是 829474084319129.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 555.30K。