Backstage Pass Notes 圖標

Backstage Pass Notes 價格 (NOTES)

USD

Backstage Pass Notes (NOTES) 實時價格圖表

$0.0040751
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0.00%(1D)

今天 Backstage Pass Notes (NOTES) 的價格

今天 Backstage Pass Notes (NOTES) 的實時價格爲 0.0040751 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NOTES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backstage Pass Notes 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.51 USD
- Backstage Pass Notes 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Backstage Pass Notes (NOTES) 價格表現 USD

今天內，Backstage Pass Notes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Backstage Pass Notes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002531236
在過去60天內，Backstage Pass Notes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019743297
在過去90天內，Backstage Pass Notes 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003716700479040384

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0002531236-6.21%
60天$ -0.0019743297-48.44%
90天$ -0.003716700479040384-47.70%

Backstage Pass Notes (NOTES) 價格分析

Backstage Pass Notes 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.131062
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Backstage Pass Notes (NOTES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Backstage Pass Notes (NOTES)

NOTES is the utility token powering the ANote Backstage Pass, the premium loyalty program of the ANote Music platform. The ANote Music platform is a marketplace where you can effortlessly earn royalties from some of the worlds most famous music. As you receive music royalties on a daily basis & use the ANote Music network, you will earn NOTES, unlocking higher tiers in the Backstage Pass loyalty program. As a you scale your royalties portfolio, your NOTES scales too. Designed to support both community members and music rights owners, NOTES bridges the gap between Web3 and Web2 technologies, creating a smooth connection that unlocks endless opportunities in the realm of music royalties.

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Backstage Pass Notes (NOTES) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Backstage Pass Notes (NOTES) 的其他問題

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NOTES 兌換爲當地貨幣

1 NOTES 兌換 AUD
A$0.00652016
1 NOTES 兌換 GBP
0.003300831
1 NOTES 兌換 EUR
0.003912096
1 NOTES 兌換 USD
$0.0040751
1 NOTES 兌換 MYR
RM0.018215697
1 NOTES 兌換 TRY
0.145155062
1 NOTES 兌換 JPY
¥0.634615323
1 NOTES 兌換 RUB
0.408691779
1 NOTES 兌換 INR
0.352618403
1 NOTES 兌換 IDR
Rp66.804907344
1 NOTES 兌換 PHP
0.238108093
1 NOTES 兌換 EGP
￡E.0.204855277
1 NOTES 兌換 BRL
R$0.024572853
1 NOTES 兌換 CAD
C$0.005868144
1 NOTES 兌換 BDT
0.496876943
1 NOTES 兌換 NGN
6.327774529
1 NOTES 兌換 UAH
0.172091473
1 NOTES 兌換 VES
Bs0.2200554
1 NOTES 兌換 PKR
Rs1.136382386
1 NOTES 兌換 KZT
2.16184055
1 NOTES 兌換 THB
฿0.138838657
1 NOTES 兌換 TWD
NT$0.133378023
1 NOTES 兌換 CHF
Fr0.00366759
1 NOTES 兌換 HKD
HK$0.031704278
1 NOTES 兌換 MAD
.د.م0.040832502