Backed NVIDIA 價格 (BNVDA)
今天 Backed NVIDIA (BNVDA) 的實時價格爲 135.29 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BNVDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed NVIDIA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 137.54 USD
- Backed NVIDIA 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Backed NVIDIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7。
在過去30天內，Backed NVIDIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.1683462490。
在過去60天內，Backed NVIDIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.1005141740。
在過去90天內，Backed NVIDIA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.07。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1.7
|+1.26%
|30天
|$ +9.1683462490
|+6.78%
|60天
|$ -5.1005141740
|-3.77%
|90天
|$ -3.07
|-2.21%
Backed NVIDIA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.62%
+1.26%
-2.43%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA
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|1 BNVDA 兌換 AUD
A$216.464
|1 BNVDA 兌換 GBP
￡109.5849
|1 BNVDA 兌換 EUR
€131.2313
|1 BNVDA 兌換 USD
$135.29
|1 BNVDA 兌換 MYR
RM608.805
|1 BNVDA 兌換 TRY
₺4,793.3247
|1 BNVDA 兌換 JPY
¥21,029.4776
|1 BNVDA 兌換 RUB
₽13,951.1048
|1 BNVDA 兌換 INR
₹11,717.4669
|1 BNVDA 兌換 IDR
Rp2,217,868.4976
|1 BNVDA 兌換 PHP
₱7,925.2882
|1 BNVDA 兌換 EGP
￡E.6,818.616
|1 BNVDA 兌換 BRL
R$817.1516
|1 BNVDA 兌換 CAD
C$193.4647
|1 BNVDA 兌換 BDT
৳16,448.5582
|1 BNVDA 兌換 NGN
₦210,731.7627
|1 BNVDA 兌換 UAH
₴5,706.5322
|1 BNVDA 兌換 VES
Bs7,305.66
|1 BNVDA 兌換 PKR
Rs37,747.2629
|1 BNVDA 兌換 KZT
₸71,771.345
|1 BNVDA 兌換 THB
฿4,675.6224
|1 BNVDA 兌換 TWD
NT$4,452.3939
|1 BNVDA 兌換 CHF
Fr123.1139
|1 BNVDA 兌換 HKD
HK$1,052.5562
|1 BNVDA 兌換 MAD
.د.م1,359.6645