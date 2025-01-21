Backed MicroStrategy 圖標

Backed MicroStrategy 價格 (BMSTR)

USD

Backed MicroStrategy (BMSTR) 實時價格圖表

$396.5
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+8.00%(1D)

今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的價格

今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的實時價格爲 396.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BMSTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed MicroStrategy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Backed MicroStrategy 當天價格變化爲 +8.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Backed MicroStrategy (BMSTR) 價格表現 USD

今天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.5
在過去30天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +85.0666563500
在過去60天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -49.7632083000
在過去90天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +177.45

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +29.5+8.04%
30天$ +85.0666563500+21.45%
60天$ -49.7632083000-12.55%
90天$ +177.45+81.01%

Backed MicroStrategy (BMSTR) 價格分析

Backed MicroStrategy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 367.0
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$ 396.5
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$ 1,800.09
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0.00%

+8.04%

+20.92%

Backed MicroStrategy (BMSTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Backed MicroStrategy (BMSTR)

Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.

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Backed MicroStrategy (BMSTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的其他問題

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BMSTR 兌換爲當地貨幣

1 BMSTR 兌換 AUD
A$634.4
1 BMSTR 兌換 GBP
321.165
1 BMSTR 兌換 EUR
380.64
1 BMSTR 兌換 USD
$396.5
1 BMSTR 兌換 MYR
RM1,772.355
1 BMSTR 兌換 TRY
14,123.33
1 BMSTR 兌換 JPY
¥61,719.19
1 BMSTR 兌換 RUB
39,764.985
1 BMSTR 兌換 INR
34,309.145
1 BMSTR 兌換 IDR
Rp6,499,998.96
1 BMSTR 兌換 PHP
23,167.495
1 BMSTR 兌換 EGP
￡E.19,936.02
1 BMSTR 兌換 BRL
R$2,390.895
1 BMSTR 兌換 CAD
C$570.96
1 BMSTR 兌換 BDT
48,345.245
1 BMSTR 兌換 NGN
615,681.235
1 BMSTR 兌換 UAH
16,744.195
1 BMSTR 兌換 VES
Bs21,411
1 BMSTR 兌換 PKR
Rs110,567.99
1 BMSTR 兌換 KZT
210,343.25
1 BMSTR 兌換 THB
฿13,508.755
1 BMSTR 兌換 TWD
NT$12,977.445
1 BMSTR 兌換 CHF
Fr356.85
1 BMSTR 兌換 HKD
HK$3,084.77
1 BMSTR 兌換 MAD
.د.م3,972.93