Backed MicroStrategy 價格 (BMSTR)
今天 Backed MicroStrategy (BMSTR) 的實時價格爲 396.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BMSTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed MicroStrategy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Backed MicroStrategy 當天價格變化爲 +8.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.5。
在過去30天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +85.0666563500。
在過去60天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -49.7632083000。
在過去90天內，Backed MicroStrategy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +177.45。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +29.5
|+8.04%
|30天
|$ +85.0666563500
|+21.45%
|60天
|$ -49.7632083000
|-12.55%
|90天
|$ +177.45
|+81.01%
Backed MicroStrategy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
+8.04%
+20.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.
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|1 BMSTR 兌換 AUD
A$634.4
|1 BMSTR 兌換 GBP
￡321.165
|1 BMSTR 兌換 EUR
€380.64
|1 BMSTR 兌換 USD
$396.5
|1 BMSTR 兌換 MYR
RM1,772.355
|1 BMSTR 兌換 TRY
₺14,123.33
|1 BMSTR 兌換 JPY
¥61,719.19
|1 BMSTR 兌換 RUB
₽39,764.985
|1 BMSTR 兌換 INR
₹34,309.145
|1 BMSTR 兌換 IDR
Rp6,499,998.96
|1 BMSTR 兌換 PHP
₱23,167.495
|1 BMSTR 兌換 EGP
￡E.19,936.02
|1 BMSTR 兌換 BRL
R$2,390.895
|1 BMSTR 兌換 CAD
C$570.96
|1 BMSTR 兌換 BDT
৳48,345.245
|1 BMSTR 兌換 NGN
₦615,681.235
|1 BMSTR 兌換 UAH
₴16,744.195
|1 BMSTR 兌換 VES
Bs21,411
|1 BMSTR 兌換 PKR
Rs110,567.99
|1 BMSTR 兌換 KZT
₸210,343.25
|1 BMSTR 兌換 THB
฿13,508.755
|1 BMSTR 兌換 TWD
NT$12,977.445
|1 BMSTR 兌換 CHF
Fr356.85
|1 BMSTR 兌換 HKD
HK$3,084.77
|1 BMSTR 兌換 MAD
.د.م3,972.93