Backed Microsoft 圖標

Backed Microsoft 價格 (BMSFT)

USD

Backed Microsoft (BMSFT) 實時價格圖表

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今天 Backed Microsoft (BMSFT) 的價格

今天 Backed Microsoft (BMSFT) 的實時價格爲 429.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BMSFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed Microsoft 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Backed Microsoft 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Backed Microsoft (BMSFT) 價格表現 USD

今天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005
在過去30天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.5449215800
在過去60天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15.7260517470
在過去90天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.415

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.005-0.00%
30天$ -7.5449215800-1.75%
60天$ +15.7260517470+3.67%
90天$ +1.415+0.33%

Backed Microsoft (BMSFT) 價格分析

Backed Microsoft 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 429.03
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$ 456.16
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+3.06%

Backed Microsoft (BMSFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Backed Microsoft (BMSFT)

Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.

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Backed Microsoft (BMSFT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Backed Microsoft (BMSFT) 的其他問題

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BMSFT 兌換爲當地貨幣

1 BMSFT 兌換 AUD
A$686.448
1 BMSFT 兌換 GBP
347.5143
1 BMSFT 兌換 EUR
411.8688
1 BMSFT 兌換 USD
$429.03
1 BMSFT 兌換 MYR
RM1,917.7641
1 BMSFT 兌換 TRY
15,282.0486
1 BMSFT 兌換 JPY
¥66,782.8098
1 BMSFT 兌換 RUB
43,031.709
1 BMSFT 兌換 INR
37,123.9659
1 BMSFT 兌換 IDR
Rp7,033,277.5632
1 BMSFT 兌換 PHP
25,068.2229
1 BMSFT 兌換 EGP
￡E.21,571.6284
1 BMSFT 兌換 BRL
R$2,587.0509
1 BMSFT 兌換 CAD
C$617.8032
1 BMSFT 兌換 BDT
52,311.6279
1 BMSFT 兌換 NGN
666,193.4937
1 BMSFT 兌換 UAH
18,117.9369
1 BMSFT 兌換 VES
Bs23,167.62
1 BMSFT 兌換 PKR
Rs119,639.3058
1 BMSFT 兌換 KZT
227,600.415
1 BMSFT 兌換 THB
฿14,617.0521
1 BMSFT 兌換 TWD
NT$14,042.1519
1 BMSFT 兌換 CHF
Fr386.127
1 BMSFT 兌換 HKD
HK$3,337.8534
1 BMSFT 兌換 MAD
.د.م4,298.8806