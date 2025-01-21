Backed Microsoft 價格 (BMSFT)
今天 Backed Microsoft (BMSFT) 的實時價格爲 429.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BMSFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed Microsoft 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Backed Microsoft 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005。
在過去30天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.5449215800。
在過去60天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +15.7260517470。
在過去90天內，Backed Microsoft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.415。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005
|-0.00%
|30天
|$ -7.5449215800
|-1.75%
|60天
|$ +15.7260517470
|+3.67%
|90天
|$ +1.415
|+0.33%
Backed Microsoft 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
-0.00%
+3.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.
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|1 BMSFT 兌換 AUD
A$686.448
|1 BMSFT 兌換 GBP
￡347.5143
|1 BMSFT 兌換 EUR
€411.8688
|1 BMSFT 兌換 USD
$429.03
|1 BMSFT 兌換 MYR
RM1,917.7641
|1 BMSFT 兌換 TRY
₺15,282.0486
|1 BMSFT 兌換 JPY
¥66,782.8098
|1 BMSFT 兌換 RUB
₽43,031.709
|1 BMSFT 兌換 INR
₹37,123.9659
|1 BMSFT 兌換 IDR
Rp7,033,277.5632
|1 BMSFT 兌換 PHP
₱25,068.2229
|1 BMSFT 兌換 EGP
￡E.21,571.6284
|1 BMSFT 兌換 BRL
R$2,587.0509
|1 BMSFT 兌換 CAD
C$617.8032
|1 BMSFT 兌換 BDT
৳52,311.6279
|1 BMSFT 兌換 NGN
₦666,193.4937
|1 BMSFT 兌換 UAH
₴18,117.9369
|1 BMSFT 兌換 VES
Bs23,167.62
|1 BMSFT 兌換 PKR
Rs119,639.3058
|1 BMSFT 兌換 KZT
₸227,600.415
|1 BMSFT 兌換 THB
฿14,617.0521
|1 BMSFT 兌換 TWD
NT$14,042.1519
|1 BMSFT 兌換 CHF
Fr386.127
|1 BMSFT 兌換 HKD
HK$3,337.8534
|1 BMSFT 兌換 MAD
.د.م4,298.8806