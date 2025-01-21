Backed GameStop Corp 圖標

Backed GameStop Corp 價格 (BGME)

USD

Backed GameStop Corp (BGME) 實時價格圖表

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今天 Backed GameStop Corp (BGME) 的價格

今天 Backed GameStop Corp (BGME) 的實時價格爲 27.53 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BGME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backed GameStop Corp 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Backed GameStop Corp 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Backed GameStop Corp (BGME) 價格表現 USD

今天內，Backed GameStop Corp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0
在過去30天內，Backed GameStop Corp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.1442951820
在過去60天內，Backed GameStop Corp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3488849370
在過去90天內，Backed GameStop Corp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.67

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ -2.1442951820-7.78%
60天$ -0.3488849370-1.26%
90天$ +6.67+31.98%

Backed GameStop Corp (BGME) 價格分析

Backed GameStop Corp 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Backed GameStop Corp (BGME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Backed GameStop Corp (BGME)

Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.

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Backed GameStop Corp (BGME) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Backed GameStop Corp (BGME) 的其他問題

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BGME 兌換爲當地貨幣

1 BGME 兌換 AUD
A$44.048
1 BGME 兌換 GBP
22.2993
1 BGME 兌換 EUR
26.4288
1 BGME 兌換 USD
$27.53
1 BGME 兌換 MYR
RM123.0591
1 BGME 兌換 TRY
980.6186
1 BGME 兌換 JPY
¥4,285.3198
1 BGME 兌換 RUB
2,761.259
1 BGME 兌換 INR
2,382.1709
1 BGME 兌換 IDR
Rp451,311.4032
1 BGME 兌換 PHP
1,608.5779
1 BGME 兌換 EGP
￡E.1,384.2084
1 BGME 兌換 BRL
R$166.0059
1 BGME 兌換 CAD
C$39.6432
1 BGME 兌換 BDT
3,356.7329
1 BGME 兌換 NGN
42,748.3087
1 BGME 兌換 UAH
1,162.5919
1 BGME 兌換 VES
Bs1,486.62
1 BGME 兌換 PKR
Rs7,677.0158
1 BGME 兌換 KZT
14,604.665
1 BGME 兌換 THB
฿937.9471
1 BGME 兌換 TWD
NT$901.0569
1 BGME 兌換 CHF
Fr24.777
1 BGME 兌換 HKD
HK$214.1834
1 BGME 兌換 MAD
.د.م275.8506