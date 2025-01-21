Backbone staked OSMO 圖標

Backbone staked OSMO 價格 (BOSMO)

USD

Backbone staked OSMO (BOSMO) 實時價格圖表

$0.433942
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-7.40%(1D)

今天 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的價格

今天 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的實時價格爲 0.433996 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOSMO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Backbone staked OSMO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.07 USD
- Backbone staked OSMO 當天價格變化爲 -7.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Backbone staked OSMO (BOSMO) 價格表現 USD

今天內，Backbone staked OSMO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0346339978152522
在過去30天內，Backbone staked OSMO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0303151413
在過去60天內，Backbone staked OSMO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1033780641
在過去90天內，Backbone staked OSMO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1047634693181997

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0346339978152522-7.39%
30天$ -0.0303151413-6.98%
60天$ -0.1033780641-23.82%
90天$ -0.1047634693181997-19.44%

Backbone staked OSMO (BOSMO) 價格分析

Backbone staked OSMO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.425758
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$ 0.470324
$ 0.470324$ 0.470324

$ 0.976928
$ 0.976928$ 0.976928

+0.05%

-7.39%

-7.51%

Backbone staked OSMO (BOSMO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.07
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0.00
0.00 0.00

什麼是Backbone staked OSMO (BOSMO)

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Backbone staked OSMO (BOSMO) 資源

官網

大家還在問：關於 Backbone staked OSMO (BOSMO) 的其他問題

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BOSMO 兌換爲當地貨幣

1 BOSMO 兌換 AUD
A$0.6943936
1 BOSMO 兌換 GBP
0.35153676
1 BOSMO 兌換 EUR
0.41663616
1 BOSMO 兌換 USD
$0.433996
1 BOSMO 兌換 MYR
RM1.93996212
1 BOSMO 兌換 TRY
15.45893752
1 BOSMO 兌換 JPY
¥67.55581736
1 BOSMO 兌換 RUB
43.5297988
1 BOSMO 兌換 INR
37.55367388
1 BOSMO 兌換 IDR
Rp7,114.68738624
1 BOSMO 兌換 PHP
25.35838628
1 BOSMO 兌換 EGP
￡E.21.82131888
1 BOSMO 兌換 BRL
R$2.61699588
1 BOSMO 兌換 CAD
C$0.62495424
1 BOSMO 兌換 BDT
52.91713228
1 BOSMO 兌換 NGN
673.90464884
1 BOSMO 兌換 UAH
18.32765108
1 BOSMO 兌換 VES
Bs23.435784
1 BOSMO 兌換 PKR
Rs121.02412456
1 BOSMO 兌換 KZT
230.234878
1 BOSMO 兌換 THB
฿14.78624372
1 BOSMO 兌換 TWD
NT$14.20468908
1 BOSMO 兌換 CHF
Fr0.3905964
1 BOSMO 兌換 HKD
HK$3.37648888
1 BOSMO 兌換 MAD
.د.م4.34863992