Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.146659 $ 0.146659 $ 0.146659 24H最低價 $ 0.154948 $ 0.154948 $ 0.154948 24H最高價 24H最低價 $ 0.146659$ 0.146659 $ 0.146659 24H最高價 $ 0.154948$ 0.154948 $ 0.154948 歷史最高 $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 最低價 $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） -1.81% 漲跌幅（7D） -1.38% 漲跌幅（7D） -1.38%

Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）目前實時價格為 $0.149187。過去 24 小時內，BLUNA 的交易價格在 $ 0.146659 至 $ 0.154948 之間波動，市場活躍度顯著。BLUNA 的歷史最高價為 $ 2.21，歷史最低價為 $ 0.061061。

從短期表現來看，BLUNA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -1.81%，過去 7 天內累計變動為 -1.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Backbone Labs Staked LUNA（BLUNA）市場資訊

市值 $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 224.67K$ 224.67K $ 224.67K 流通量 1.51M 1.51M 1.51M 總供應量 1,505,982.788726 1,505,982.788726 1,505,982.788726

Backbone Labs Staked LUNA 的目前市值為 $ 224.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLUNA 的流通量為 1.51M，總供應量是 1505982.788726，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 224.67K。