Back2EmploymentEducationTraining（BEET）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001097 $ 0.00001097 $ 0.00001097 24H最低價 $ 0.00001195 $ 0.00001195 $ 0.00001195 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001097$ 0.00001097 $ 0.00001097 24H最高價 $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 歷史最高 $ 0.00029133$ 0.00029133 $ 0.00029133 最低價 $ 0.00001097$ 0.00001097 $ 0.00001097 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +7.52% 漲跌幅（7D） -43.65% 漲跌幅（7D） -43.65%

Back2EmploymentEducationTraining（BEET）目前實時價格為 $0.00001193。過去 24 小時內，BEET 的交易價格在 $ 0.00001097 至 $ 0.00001195 之間波動，市場活躍度顯著。BEET 的歷史最高價為 $ 0.00029133，歷史最低價為 $ 0.00001097。

從短期表現來看，BEET 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +7.52%，過去 7 天內累計變動為 -43.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Back2EmploymentEducationTraining（BEET）市場資訊

市值 $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K 流通量 961.91M 961.91M 961.91M 總供應量 961,914,737.257821 961,914,737.257821 961,914,737.257821

Back2EmploymentEducationTraining 的目前市值為 $ 11.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BEET 的流通量為 961.91M，總供應量是 961914737.257821，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.48K。