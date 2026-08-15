Bachi on Base 今日價格

Bachi on Base (BACHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.12%。目前 BACHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BACHI。

Bachi on Base 目前市值在 $ 25,377 排名第 #-，流通供應量為 689.93M BACHI。過去 24 小時內，BACHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00331437，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BACHI 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -8.78%。過去一天，總交易量達到 --。

Bachi on Base（BACHI）市場資訊

市值 $ 25.38K$ 25.38K $ 25.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.38K$ 25.38K $ 25.38K 流通量 689.93M 689.93M 689.93M 總供應量 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Bachi on Base 的目前市值為 $ 25.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BACHI 的流通量為 689.93M，總供應量是 690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.38K。