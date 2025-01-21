BAC Games 圖標

BAC Games 價格 (BACGAMES)

USD

BAC Games (BACGAMES) 實時價格圖表

$0.00377646
$0.00377646$0.00377646
-20.80%(1D)

今天 BAC Games (BACGAMES) 的價格

今天 BAC Games (BACGAMES) 的實時價格爲 0.0037779 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BACGAMES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BAC Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.25K USD
- BAC Games 當天價格變化爲 -20.86%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 BACGAMES兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BACGAMES 價格信息的首選平臺。

BAC Games (BACGAMES) 價格表現 USD

今天內，BAC Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000995941020237063
在過去30天內，BAC Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020372926
在過去60天內，BAC Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018556576
在過去90天內，BAC Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013839428275545034

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000995941020237063-20.86%
30天$ -0.0020372926-53.92%
60天$ +0.0018556576+49.12%
90天$ +0.0013839428275545034+57.81%

BAC Games (BACGAMES) 價格分析

BAC Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00304985
$ 0.00304985$ 0.00304985

$ 0.00512321
$ 0.00512321$ 0.00512321

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

-3.24%

-20.86%

-50.46%

BAC Games (BACGAMES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.25K
$ 22.25K$ 22.25K

0.00
0.00 0.00

什麼是BAC Games (BACGAMES)

BAC Games is the first Web3 game platform on Blast (blast.io), and will cover a diverse array of thrilling games. Being the first game in the series, BAC (Blast Auto Club) is a relaxing and entertaining HTML5 club racing game.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BAC Games (BACGAMES) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BAC Games (BACGAMES) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BACGAMES 兌換爲當地貨幣

1 BACGAMES 兌換 AUD
A$0.00604464
1 BACGAMES 兌換 GBP
0.003060099
1 BACGAMES 兌換 EUR
0.003626784
1 BACGAMES 兌換 USD
$0.0037779
1 BACGAMES 兌換 MYR
RM0.016887213
1 BACGAMES 兌換 TRY
0.134568798
1 BACGAMES 兌換 JPY
¥0.588067914
1 BACGAMES 兌換 RUB
0.37892337
1 BACGAMES 兌換 INR
0.326901687
1 BACGAMES 兌換 IDR
Rp61.932776976
1 BACGAMES 兌換 PHP
0.220742697
1 BACGAMES 兌換 EGP
￡E.0.189952812
1 BACGAMES 兌換 BRL
R$0.022780737
1 BACGAMES 兌換 CAD
C$0.005440176
1 BACGAMES 兌換 BDT
0.460639347
1 BACGAMES 兌換 NGN
5.866285341
1 BACGAMES 兌換 UAH
0.159540717
1 BACGAMES 兌換 VES
Bs0.2040066
1 BACGAMES 兌換 PKR
Rs1.053505194
1 BACGAMES 兌換 KZT
2.00417595
1 BACGAMES 兌換 THB
฿0.128713053
1 BACGAMES 兌換 TWD
NT$0.123650667
1 BACGAMES 兌換 CHF
Fr0.00340011
1 BACGAMES 兌換 HKD
HK$0.029392062
1 BACGAMES 兌換 MAD
.د.م0.037854558