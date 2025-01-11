Babypie Wrapped BTC 價格 (MBTC)

USD

Babypie Wrapped BTC (MBTC) 實時價格圖表

$93,536
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0.00%(1D)

今天 Babypie Wrapped BTC (MBTC) 的價格

今天 Babypie Wrapped BTC (MBTC) 的實時價格爲 93,536 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Babypie Wrapped BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.56K USD
- Babypie Wrapped BTC 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Babypie Wrapped BTC (MBTC) 價格表現 USD

今天內，Babypie Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -76.83063139597
在過去30天內，Babypie Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,164.2188256000
在過去60天內，Babypie Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5,697.7828544000
在過去90天內，Babypie Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -76.83063139597-0.08%
30天$ -6,164.2188256000-6.59%
60天$ +5,697.7828544000+6.09%
90天$ 0--

Babypie Wrapped BTC (MBTC) 價格分析

Babypie Wrapped BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 92,492
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$ 95,399
$ 95,399$ 95,399

$ 107,827
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-0.36%

-0.08%

-4.03%

Babypie Wrapped BTC (MBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 52.56K
$ 52.56K$ 52.56K

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什麼是Babypie Wrapped BTC (MBTC)

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Babypie Wrapped BTC (MBTC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Babypie Wrapped BTC (MBTC) 的其他問題

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MBTC 兌換爲當地貨幣

1 MBTC 兌換 AUD
A$151,528.32
1 MBTC 兌換 GBP
75,764.16
1 MBTC 兌換 EUR
90,729.92
1 MBTC 兌換 USD
$93,536
1 MBTC 兌換 MYR
RM419,976.64
1 MBTC 兌換 TRY
3,313,045.12
1 MBTC 兌換 JPY
¥14,747,821.12
1 MBTC 兌換 RUB
9,506,063.68
1 MBTC 兌換 INR
8,061,867.84
1 MBTC 兌換 IDR
Rp1,533,376,803.84
1 MBTC 兌換 PHP
5,518,624
1 MBTC 兌換 EGP
￡E.4,726,374.08
1 MBTC 兌換 BRL
R$572,440.32
1 MBTC 兌換 CAD
C$134,691.84
1 MBTC 兌換 BDT
11,409,521.28
1 MBTC 兌換 NGN
145,016,343.68
1 MBTC 兌換 UAH
3,954,702.08
1 MBTC 兌換 VES
Bs4,957,408
1 MBTC 兌換 PKR
Rs26,046,969.92
1 MBTC 兌換 KZT
49,358,947.2
1 MBTC 兌換 THB
฿3,243,828.48
1 MBTC 兌換 TWD
NT$3,096,976.96
1 MBTC 兌換 CHF
Fr85,117.76
1 MBTC 兌換 HKD
HK$727,710.08
1 MBTC 兌換 MAD
.د.م939,101.44