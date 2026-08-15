BabyBonk 今日價格

BabyBonk (BABYBONK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 BABYBONK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYBONK。

BabyBonk 目前市值在 $ 986,153 排名第 #-，流通供應量為 360.75B BABYBONK。過去 24 小時內，BABYBONK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYBONK 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +36.11%。過去一天，總交易量達到 --。

BabyBonk（BABYBONK）市場資訊

市值 $ 986.15K$ 986.15K $ 986.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 360.75B 360.75B 360.75B 總供應量 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

BabyBonk 的目前市值為 $ 986.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYBONK 的流通量為 360.75B，總供應量是 360750000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.15M。