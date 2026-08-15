Baby Vibing Cat Coin 今日價格

Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 17.92%。目前 BABYVIBE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYVIBE。

Baby Vibing Cat Coin 目前市值在 $ 261,089 排名第 #-，流通供應量為 950.88M BABYVIBE。過去 24 小時內，BABYVIBE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00270521，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYVIBE 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -20.46%。過去一天，總交易量達到 $ 2.58K。

Baby Vibing Cat Coin（BABYVIBE）市場資訊

市值 $ 261.09K$ 261.09K $ 261.09K 成交量（24H） $ 2.58K$ 2.58K $ 2.58K 完全稀釋市值 $ 261.09K$ 261.09K $ 261.09K 流通量 950.88M 950.88M 950.88M 總供應量 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

Baby Vibing Cat Coin 的目前市值為 $ 261.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.58K。BABYVIBE 的流通量為 950.88M，總供應量是 950880436.5219594，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 261.09K。