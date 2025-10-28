Baby Trash（BTRASH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000789 $ 0.00000789 $ 0.00000789 24H最低價 $ 0.00000813 $ 0.00000813 $ 0.00000813 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000789$ 0.00000789 $ 0.00000789 24H最高價 $ 0.00000813$ 0.00000813 $ 0.00000813 歷史最高 $ 0.00014678$ 0.00014678 $ 0.00014678 最低價 $ 0.0000072$ 0.0000072 $ 0.0000072 漲跌幅（1H） +0.17% 漲跌幅（1D） +1.81% 漲跌幅（7D） -3.64% 漲跌幅（7D） -3.64%

Baby Trash（BTRASH）目前實時價格為 $0.00000813。過去 24 小時內，BTRASH 的交易價格在 $ 0.00000789 至 $ 0.00000813 之間波動，市場活躍度顯著。BTRASH 的歷史最高價為 $ 0.00014678，歷史最低價為 $ 0.0000072。

從短期表現來看，BTRASH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.17%，過去 24 小時內變動為 +1.81%，過去 7 天內累計變動為 -3.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Trash（BTRASH）市場資訊

市值 $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.13K$ 8.13K $ 8.13K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,985,441.542389 999,985,441.542389 999,985,441.542389

Baby Trash 的目前市值為 $ 8.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BTRASH 的流通量為 999.99M，總供應量是 999985441.542389，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.13K。