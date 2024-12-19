Baby Shiba Inu 價格 (BABYSHIB)
今天 Baby Shiba Inu (BABYSHIB) 的實時價格爲 0.00167722 USD。目前其市值爲 $ 663.58K USD。BABYSHIB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Baby Shiba Inu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.35K USD
- Baby Shiba Inu 當天價格變化爲 -6.04%
- 其循環供應量爲 394.94M USD
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今天內，Baby Shiba Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000107818078456716。
在過去30天內，Baby Shiba Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003042307。
在過去60天內，Baby Shiba Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000106345。
在過去90天內，Baby Shiba Inu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003650173909290775。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000107818078456716
|-6.04%
|30天
|$ +0.0003042307
|+18.14%
|60天
|$ +0.0000106345
|+0.63%
|90天
|$ +0.0003650173909290775
|+27.82%
Baby Shiba Inu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.05%
-6.04%
-11.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.
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|1 BABYSHIB 兌換 AUD
A$0.0026667798
|1 BABYSHIB 兌換 GBP
￡0.0013250038
|1 BABYSHIB 兌換 EUR
€0.0016101312
|1 BABYSHIB 兌換 USD
$0.00167722
|1 BABYSHIB 兌換 MYR
RM0.00754749
|1 BABYSHIB 兌換 TRY
₺0.058870422
|1 BABYSHIB 兌換 JPY
¥0.2636254396
|1 BABYSHIB 兌換 RUB
₽0.17275366
|1 BABYSHIB 兌換 INR
₹0.1427146498
|1 BABYSHIB 兌換 IDR
Rp27.4954054368
|1 BABYSHIB 兌換 PHP
₱0.0990230688
|1 BABYSHIB 兌換 EGP
￡E.0.0854040424
|1 BABYSHIB 兌換 BRL
R$0.010314903
|1 BABYSHIB 兌換 CAD
C$0.0023984246
|1 BABYSHIB 兌換 BDT
৳0.2004445622
|1 BABYSHIB 兌換 NGN
₦2.6043704438
|1 BABYSHIB 兌換 UAH
₴0.0704096956
|1 BABYSHIB 兌換 VES
Bs0.083861
|1 BABYSHIB 兌換 PKR
Rs0.4667870982
|1 BABYSHIB 兌換 KZT
₸0.879953473
|1 BABYSHIB 兌換 THB
฿0.0579647232
|1 BABYSHIB 兌換 TWD
NT$0.0547444608
|1 BABYSHIB 兌換 CHF
Fr0.0014927258
|1 BABYSHIB 兌換 HKD
HK$0.0130319994
|1 BABYSHIB 兌換 MAD
.د.م0.0168225166