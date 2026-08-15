Baby Shark Universe 今日價格

Baby Shark Universe (BSU) 今日實時價格為 $ 0.00443938，過去 24 小時內變化了 2.38%。目前 BSU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00443938 每 BSU。

Baby Shark Universe 目前市值在 $ 3,772,604 排名第 #-，流通供應量為 850.00M BSU。過去 24 小時內，BSU 的交易價格在 $ 0.00441408（低點）和 $ 0.00457328（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.358087，而歷史最低價為 $ 0.00333197。

短期表現方面，BSU 在過去一小時內波動了 -1.28%，過去7 天內波動了 -11.74%。過去一天，總交易量達到 $ 1.06M。

Baby Shark Universe（BSU）市場資訊

市值 $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M 成交量（24H） $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 完全稀釋市值 $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M 流通量 850.00M 850.00M 850.00M 總供應量 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Baby Shark Universe 的目前市值為 $ 3.77M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.06M。BSU 的流通量為 850.00M，總供應量是 850000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.77M。