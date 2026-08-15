Baby Shark Meme 今日價格

Baby Shark Meme (BABYSHARK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.92%。目前 BABYSHARK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYSHARK。

Baby Shark Meme 目前市值在 $ 19,928.87 排名第 #-，流通供應量為 849.35M BABYSHARK。過去 24 小時內，BABYSHARK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.12534，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYSHARK 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Baby Shark Meme（BABYSHARK）市場資訊

市值 $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K 流通量 849.35M 849.35M 849.35M 總供應量 999,790,572.485815 999,790,572.485815 999,790,572.485815

Baby Shark Meme 的目前市值為 $ 19.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYSHARK 的流通量為 849.35M，總供應量是 999790572.485815，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.93K。