Baby Rudi（BABYRUDI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.42% 漲跌幅（1D） +1.40% 漲跌幅（7D） +0.88%

Baby Rudi（BABYRUDI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BABYRUDI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BABYRUDI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BABYRUDI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.42%，過去 24 小時內變動為 +1.40%，過去 7 天內累計變動為 +0.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Rudi（BABYRUDI）市場資訊

市值 $ 25.59K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 25.59K 流通量 378,567.71T 總供應量 3.7856771398903155e+17

Baby Rudi 的目前市值為 $ 25.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYRUDI 的流通量為 378,567.71T，總供應量是 3.7856771398903155e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.59K。