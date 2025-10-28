Baby Poo（BABYPOO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -5.28% 漲跌幅（1D） +21.98% 漲跌幅（7D） -15.58% 漲跌幅（7D） -15.58%

Baby Poo（BABYPOO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BABYPOO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BABYPOO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BABYPOO 在過去 1 小時內的價格變動為 -5.28%，過去 24 小時內變動為 +21.98%，過去 7 天內累計變動為 -15.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Poo（BABYPOO）市場資訊

市值 $ 33.30K$ 33.30K $ 33.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.30K$ 33.30K $ 33.30K 流通量 888.89B 888.89B 888.89B 總供應量 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Baby Poo 的目前市值為 $ 33.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYPOO 的流通量為 888.89B，總供應量是 888888888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.30K。