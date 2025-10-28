Baby Manyu（BABYMANYU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.80% 漲跌幅（1D） -2.05% 漲跌幅（7D） -1.02% 漲跌幅（7D） -1.02%

Baby Manyu（BABYMANYU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BABYMANYU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BABYMANYU 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BABYMANYU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.80%，過去 24 小時內變動為 -2.05%，過去 7 天內累計變動為 -1.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Manyu（BABYMANYU）市場資訊

市值 $ 48.38K$ 48.38K $ 48.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.38K$ 49.38K $ 49.38K 流通量 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T 總供應量 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Baby Manyu 的目前市值為 $ 48.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYMANYU 的流通量為 388,810.04T，總供應量是 3.968364248194643e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.38K。