Baby Frog Coin 今日價格

Baby Frog Coin (BABYFROG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 BABYFROG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYFROG。

Baby Frog Coin 目前市值在 $ 19,267.72 排名第 #-，流通供應量為 278.87T BABYFROG。過去 24 小時內，BABYFROG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYFROG 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +1.17%。過去一天，總交易量達到 --。

Baby Frog Coin（BABYFROG）市場資訊

市值 $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.27K$ 19.27K $ 19.27K 流通量 278.87T 278.87T 278.87T 總供應量 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

Baby Frog Coin 的目前市值為 $ 19.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYFROG 的流通量為 278.87T，總供應量是 278870767229395.4，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.27K。