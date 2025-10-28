Baby Ethereum（BABYETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00011871 $ 0.00011871 $ 0.00011871 24H最低價 $ 0.0001254 $ 0.0001254 $ 0.0001254 24H最高價 24H最低價 $ 0.00011871$ 0.00011871 $ 0.00011871 24H最高價 $ 0.0001254$ 0.0001254 $ 0.0001254 歷史最高 $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 最低價 $ 0.00010467$ 0.00010467 $ 0.00010467 漲跌幅（1H） +0.25% 漲跌幅（1D） -3.63% 漲跌幅（7D） -5.81% 漲跌幅（7D） -5.81%

Baby Ethereum（BABYETH）目前實時價格為 $0.00012074。過去 24 小時內，BABYETH 的交易價格在 $ 0.00011871 至 $ 0.0001254 之間波動，市場活躍度顯著。BABYETH 的歷史最高價為 $ 0.00133475，歷史最低價為 $ 0.00010467。

從短期表現來看，BABYETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.25%，過去 24 小時內變動為 -3.63%，過去 7 天內累計變動為 -5.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Ethereum（BABYETH）市場資訊

市值 $ 60.37K$ 60.37K $ 60.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 60.37K$ 60.37K $ 60.37K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Baby Ethereum 的目前市值為 $ 60.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYETH 的流通量為 500.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.37K。