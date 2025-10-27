Baby DOWGE（BABY DOWGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.51% 漲跌幅（1D） -1.25% 漲跌幅（7D） +33.24% 漲跌幅（7D） +33.24%

Baby DOWGE（BABY DOWGE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BABY DOWGE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BABY DOWGE 的歷史最高價為 $ 0.00323566，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BABY DOWGE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.51%，過去 24 小時內變動為 -1.25%，過去 7 天內累計變動為 +33.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby DOWGE（BABY DOWGE）市場資訊

市值 $ 356.48K$ 356.48K $ 356.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 356.48K$ 356.48K $ 356.48K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,971,668.125517 999,971,668.125517 999,971,668.125517

Baby DOWGE 的目前市值為 $ 356.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABY DOWGE 的流通量為 999.97M，總供應量是 999971668.125517，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 356.48K。