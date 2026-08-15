Baby Cupsey 今日價格

Baby Cupsey (BABYCUPSEY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.88%。目前 BABYCUPSEY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYCUPSEY。

Baby Cupsey 目前市值在 $ 12,745.97 排名第 #-，流通供應量為 999.20M BABYCUPSEY。過去 24 小時內，BABYCUPSEY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYCUPSEY 在過去一小時內波動了 +9.12%，過去7 天內波動了 -47.19%。過去一天，總交易量達到 --。

Baby Cupsey（BABYCUPSEY）市場資訊

市值 $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K 流通量 999.20M 999.20M 999.20M 總供應量 999,203,214.503349 999,203,214.503349 999,203,214.503349

Baby Cupsey 的目前市值為 $ 12.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYCUPSEY 的流通量為 999.20M，總供應量是 999203214.503349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.75K。