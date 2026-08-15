Baby Cash Cat 今日價格

Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 31.10%。目前 BABYCASHCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYCASHCAT。

Baby Cash Cat 目前市值在 $ 112,352 排名第 #-，流通供應量為 1.00B BABYCASHCAT。過去 24 小時內，BABYCASHCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYCASHCAT 在過去一小時內波動了 +4.75%，過去7 天內波動了 -29.95%。過去一天，總交易量達到 $ 10.79K。

Baby Cash Cat（BABYCASHCAT）市場資訊

市值 $ 112.35K$ 112.35K $ 112.35K 成交量（24H） $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K 完全稀釋市值 $ 112.35K$ 112.35K $ 112.35K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Cash Cat 的目前市值為 $ 112.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.79K。BABYCASHCAT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.35K。