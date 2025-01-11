Baby Brett on Base 圖標

Baby Brett on Base 價格 (BBRETT)

USD

Baby Brett on Base (BBRETT) 實時價格圖表

$0.00131613
$0.00131613$0.00131613
+0.90%(1D)

今天 Baby Brett on Base (BBRETT) 的價格

今天 Baby Brett on Base (BBRETT) 的實時價格爲 0.00131613 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BBRETT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Baby Brett on Base 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.97K USD
- Baby Brett on Base 當天價格變化爲 +0.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Baby Brett on Base (BBRETT) 價格表現 USD

今天內，Baby Brett on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Baby Brett on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008012645
在過去60天內，Baby Brett on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010926298
在過去90天內，Baby Brett on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004168757199296185

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.91%
30天$ -0.0008012645-60.88%
60天$ -0.0010926298-83.01%
90天$ -0.004168757199296185-76.00%

Baby Brett on Base (BBRETT) 價格分析

Baby Brett on Base 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00130431
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$ 0.00136222$ 0.00136222

$ 0.03288803
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-0.31%

+0.91%

-33.70%

Baby Brett on Base (BBRETT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.97K
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什麼是Baby Brett on Base (BBRETT)

Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.

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Baby Brett on Base (BBRETT) 資源

官網

大家還在問：關於 Baby Brett on Base (BBRETT) 的其他問題

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BBRETT 兌換爲當地貨幣

1 BBRETT 兌換 AUD
A$0.0021321306
1 BBRETT 兌換 GBP
0.0010660653
1 BBRETT 兌換 EUR
0.0012766461
1 BBRETT 兌換 USD
$0.00131613
1 BBRETT 兌換 MYR
RM0.0059094237
1 BBRETT 兌換 TRY
0.0466173246
1 BBRETT 兌換 JPY
¥0.2075142171
1 BBRETT 兌換 RUB
0.1337582919
1 BBRETT 兌換 INR
0.1134372447
1 BBRETT 兌換 IDR
Rp21.5758981872
1 BBRETT 兌換 PHP
0.07765167
1 BBRETT 兌換 EGP
￡E.0.0665040489
1 BBRETT 兌換 BRL
R$0.0080547156
1 BBRETT 兌換 CAD
C$0.0018952272
1 BBRETT 兌換 BDT
0.1605415374
1 BBRETT 兌換 NGN
2.0405016294
1 BBRETT 兌換 UAH
0.0556459764
1 BBRETT 兌換 VES
Bs0.06975489
1 BBRETT 兌換 PKR
Rs0.3665027211
1 BBRETT 兌換 KZT
0.694521801
1 BBRETT 兌換 THB
฿0.0456433884
1 BBRETT 兌換 TWD
NT$0.0435770643
1 BBRETT 兌換 CHF
Fr0.0011976783
1 BBRETT 兌換 HKD
HK$0.0102394914
1 BBRETT 兌換 MAD
.د.م0.0132139452