Baby Boss（BABYBOSS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.65% 漲跌幅（1D） +10.18% 漲跌幅（7D） +2.50%

Baby Boss（BABYBOSS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BABYBOSS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BABYBOSS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BABYBOSS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 +10.18%，過去 7 天內累計變動為 +2.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby Boss（BABYBOSS）市場資訊

市值 $ 20.53K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 20.53K 流通量 420,000.00T 總供應量 4.2e+17

Baby Boss 的目前市值為 $ 20.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYBOSS 的流通量為 420,000.00T，總供應量是 4.2e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.53K。