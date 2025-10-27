Baby BFT（BBFT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00113501 $ 0.00113501 $ 0.00113501 24H最低價 $ 0.00122354 $ 0.00122354 $ 0.00122354 24H最高價 24H最低價 $ 0.00113501$ 0.00113501 $ 0.00113501 24H最高價 $ 0.00122354$ 0.00122354 $ 0.00122354 歷史最高 $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.26% 漲跌幅（1D） +2.86% 漲跌幅（7D） -40.67% 漲跌幅（7D） -40.67%

Baby BFT（BBFT）目前實時價格為 $0.00119497。過去 24 小時內，BBFT 的交易價格在 $ 0.00113501 至 $ 0.00122354 之間波動，市場活躍度顯著。BBFT 的歷史最高價為 $ 0.00794105，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BBFT 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.26%，過去 24 小時內變動為 +2.86%，過去 7 天內累計變動為 -40.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Baby BFT（BBFT）市場資訊

市值 $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.04M$ 12.04M $ 12.04M 流通量 4.00B 4.00B 4.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Baby BFT 的目前市值為 $ 4.82M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BBFT 的流通量為 4.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.04M。